Cercado de Lima: postulantes de Beca 18 marcharon hacia el Congreso | FOTOS

Un grupo de manifestantes de Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes (FRENABEP), Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC) y la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAS del Perú (COORDINAPAFA), recorrieron la av. Piérola en el Centro de Lima como medida de protesta por la ausencia de la lista de seleccionados de Beca 18 y el anuncio del recorte presupuestal del programa.

Son muchos los jóvenes que postularon al examen de Beca 18 y siguen sin novedades sobre si podrán acceder a este programa. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) aún no publica la lista de preseleccionados del concurso; además, de las 20 mil becas que el gobierno prometió asignar, todavía no se tiene noticia.

Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú (Renajuv) mencionó a Latina Noticias que no se unieron a la marcha porque prefieren “esperar a la nueva designación de ministros para conversar con las nuevas autoridades”.

Precisó también que, en anteriores diálogos, le han indicado que es mejor esperar. “Estratégicamente, no nos conviene salir a marchar porque lo que se busca es tener esa conversación con el gobierno, la que nosotros ya tuvimos”, acotó Ramos.

RECORTES DEL GOBIERNO

El 13 de febrero, el Ministerio de Educación anunció que de las 20 mil vacantes ofrecidas solo se otorgarían 10 mil. Esto, sumado a la reingeniería propuesta en pleno desarrollo del concurso, que podría implicar una reducción aún más significativa de las vacantes.

Son muchos los jóvenes afectados, quienes se prepararon y viajaron para rendir los exámenes, y hoy se encuentran sin respuesta de qué sucederá con el conocido programa.

VIDEO RECOMENDADO