Chofer de la empresa ‘Nueva América’ es asesinado cuando iniciaba su ruta | VIDEO

Lo último. La mañana del lunes 8 de septiembre, un chofer de la empresa de transportes ‘Nueva América‘, pues cuando iniciaba su ruta en San Juan de Miraflores, un grupo de sicarios disparó contra él acabando con su vida de manera inmediata.

Según testigos, fueron hasta 5 disparos los que se ejecutaron dentro del bus, pues se presume que los asesinos se hacían pasar como pasajeros y atacaron directamente al conductor. Cabe mencionar que el bus había realizado un desvío en la ruta debido a las obras que se realizan en la zona.

Hasta el momento, se desconoce el nombre del conductor, sin embargo, en el último despacho de nuestro periodista Smith Quispe desde el lugar, el celular de la víctima ha recibido varias llamadas, lo que sería la familia y personal de la empresa tratando de confirmar la mala noticia.

