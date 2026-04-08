Chofer de ‘Los Rojitos’ es capturado junto a banda de extorsionadores: brindaba datos de las víctimas

La Policía Nacional y Ministerio Público lograron desarticular la banda criminal ‘Las cuentas del miedo‘ durante un megaoperativo realizado esta madrugada. Al menos 15 personas fueron detenidas, entre ellos un chofer de ‘Los Rojitos‘, empresa de transporte que recientemente fue atacada por extorsionadores en un atentado que acabó con la vida de tres personas.

Informes policiales señalan que Luis Alberto Galicia Mori cumplía la función de ‘datero’ dentro de la banda y se encargaba de perfilar a las víctimas. Entre las personas detenidas también se encuentran Víctor Eduardo Meza Escobar y Hilary Apolo Gutiérrez, sindicados como los responsables de recepcionar y desviar el dinero producto de las extorsiones.

También se conoció que Wilber Joel Huansi Salas, miembro del Ejército del Perú, fue detenido durante el megaoperativo, sin embargo, hasta el momento se desconoce el papel que desempeñaba al interior de la organización criminal.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina explicó que esta banda operaba bajo una nueva modalidad de extorsión y lavado de dinero. Para ello crean cuentas en casas de apuestas y juegos en la que depositan dinero de sus actos delictivos, fondos que finalmente son retirados.

En solo dos años, el grupo criminal habría acumulado más de 9 millones de soles extorsionando a nueve empresas de transporte. Ahora se busca determinar la responsabilidad de las empresas utilizadas por los criminales por no reportar movimientos sospechosos de dinero.

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