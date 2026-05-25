“Si activo mi niño interior, hasta yo mismo puedo sorprenderme”: Emilram Cossío promete entregar todo en Me Caigo de Risa

Emilram Cossío será una de las figuras que pondrá humor, improvisación y locura en Me Caigo de Risa, el nuevo programa familiar de Latina conducido por José Peláez. El actor no ocultó su felicidad por sumarse a este formato y aseguró sentirse agradecido por trabajar rodeado de amigos.

El actor aseguró que llega emocionado al nuevo programa de Latina y confesó que reencontrarse con sus amigos en el set ha sido “un regalo”.

“Tengo que agradecer porque esto es un regalo. Que me contraten para jugar con amigos, qué maravilloso”, comentó Emilram, quien además destacó la química que existe entre gran parte del elenco.

El actor también aprovechó para hablar sobre lo feliz que está que Peláez sea el conductor, recordando el apoyo que recibió de él durante su paso por El Gran Chef Famosos. “Yo entré muy asustado y él siempre me decía: ‘Sí puedes hermano’”, contó con emoción, dejando en claro el gran cariño que siente por el conductor.

Aunque confesó que algunas dinámicas podrían costarle más de la cuenta, Emilram dejó claro que piensa entregarse completamente al juego. “Soy un poco lento, pero si activo mi niño interior, todo puede ocurrir”, señaló entre risas, adelantando que el público verá una versión mucho más divertida y espontánea de él.

Finalmente, Emilram resaltó que Me Caigo de Risa será una alternativa sana y familiar para el público peruano. “Creo que la gente necesita salir un poquito del caos y ver un programa divertido, blanco y tranquilo”, expresó.

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