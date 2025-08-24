Cierran 112 puertos en todo el litoral peruano tras oleajes anómalos

Un total de 112 puertos de todo el litoral peruano permanecen cerrados debido a la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad. Así lo informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en base al reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú.

En el litoral norte se encuentran en esa condición los puertos de Talara, Bayóvar, Salaverry, Malabrigo, Pimentel, Paita, Eten, Pacasmayo y Morin, además de diversas caletas como Lobitos, San Pablo, Constante, Puerto Rico, Colán, Santa Rosa y Huanchaco, entre otras. También fueron cerrados terminales multiboyas, muelles de carga y desembarcaderos pesqueros de la zona.

En la costa central, el cierre afecta a los puertos de Chimbote, Huarmey, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul, San Nicolás y Tambo de Mora. A ellos se suman varias caletas como Tortugas, Végueta, San Andrés y Chala, así como las bahías de Chorrillos, Ancón y Pucusana. Asimismo, están inoperativos terminales multiboyas, portuarios y marinos de gran importancia como los del Callao, Paracas, Melchorita y Chimbote.

Por su parte, en el litoral sur fueron cerrados los puertos de Matarani y Punta Picata, junto a caletas como Atico, Quilca y Morro Sama. También permanecen restringidas las operaciones en terminales multiboyas, muelles portuarios de Tisur e Ilo, así como en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.

Ante esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre medidas de protección específicas, evitando la exposición al fenómeno para prevenir accidentes y daños. La institución recalcó que es necesario suspender las actividades portuarias y de pesca, además de asegurar las embarcaciones o retirarlas hacia tierra firme. Añadió, además, que este fenómeno se extenderá hasta el próximo miércoles 27 de agosto.

Finalmente, se recomendó a la ciudadanía no realizar actividades deportivas ni recreativas en el mar ni acampar cerca de las playas mientras dure la alerta. El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa monitoreando la situación en coordinación con las oficinas de gestión del riesgo de desastres y la Dirección de Hidrografía y Navegación.

