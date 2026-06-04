Cierran 72 puertos del litoral peruano por oleajes anómalos

La Marina de Guerra del Perú informó que los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano se mantendrán hasta el próximo 11 de junio. Según el aviso especial emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el fenómeno tendrá mayor impacto en la costa sur del país y ya ha ocasionado el cierre de 78 puertos a nivel nacional.

ZONAS MÁS AFECTADAS POR OLEAJES

La DHN señaló que estas condiciones marítimas se registran desde el 3 de junio y responden a factores meteorológicos y oceanográficos. De acuerdo con el capitán de fragata José Mori, la situación está relacionada con el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el ingreso de corrientes de viento provenientes de la zona subpolar.

La zona comprendida entre San Juan de Marcona, en Ica, y Tacna será la más afectada. En tanto, los litorales centro y norte también registrarán un incremento en la intensidad de las olas, aunque en menor magnitud.

AUMENTA EL NÚMERO DE PUERTOS CERRADOS

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) informó que la cantidad de puertos cerrados se elevó de 46 a 78 en cuestión de horas debido al incremento del oleaje.

Entre las instalaciones afectadas figuran terminales marítimos del norte del país, como Paita, además de puertos ubicados en Chancay y diversas localidades del sur, donde las restricciones son mayores por la intensidad del fenómeno.

Las autoridades marítimas no descartan que el número de cierres continúe aumentando en función de la evolución de las condiciones oceanográficas.

¿CÓMO AFECTARÁN LOS OLEAJES AL LITORAL?

La Marina precisó que el comportamiento del mar variará según cada zona del litoral:

Litoral norte (de Tumbes a Salaverry): el oleaje ligero se incrementará a moderado desde la tarde del 7 de junio y alcanzará intensidad fuerte durante la madrugada del 8 de junio.

el oleaje ligero se incrementará a moderado desde la tarde del 7 de junio y alcanzará intensidad fuerte durante la madrugada del 8 de junio. Litoral centro (al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona): el oleaje aumentará de ligero a moderado desde la noche del 6 de junio y se intensificará a fuerte durante la mañana del 7 de junio.

el oleaje aumentará de ligero a moderado desde la noche del 6 de junio y se intensificará a fuerte durante la mañana del 7 de junio. Litoral sur (de San Juan de Marcona hasta Tacna): registrará las condiciones más severas. El oleaje pasará de moderado a fuerte el 7 de junio y alcanzará intensidad muy fuerte durante la noche de ese mismo día.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que decenas de puertos del litoral norte y centro permanecen cerrados debido a oleajes que van de intensidad ligera a muy fuerte.

A 72 se incrementó la cantidad de puertos cerrados en el litoral norte y centro tras la presencia de #Oleaje de ligera a muy fuerte intensidad, informa la @MGP_DICAPI. Fenómeno se presentaría hasta el 11 de junio, de acuerdo a la @DHN_peru. pic.twitter.com/JaqjIHzKu4 — COEN – INDECI (@COENPeru) June 4, 2026

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante este escenario, la Marina de Guerra exhortó a la población a evitar actividades recreativas, deportivas y pesqueras en las zonas costeras mientras permanezca vigente la alerta.

Asimismo, pidió a las autoridades locales reforzar la difusión de los avisos oficiales, especialmente en los distritos costeros donde se instalarán locales de votación para las elecciones del próximo 7 de junio.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las restricciones dispuestas en puertos y zonas cercanas al mar para prevenir accidentes.

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