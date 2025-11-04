Clases escolares en Lima se realizarán de forma virtual: esto dijo la DRELM

En una sorpresiva decisión en la madrugada de este martes 4 de noviembre, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció que las clases escolares en instituciones públicas se desarrollarán de manera virtual.

El cambio fue oficializado mediante el Comunicado N.º 011-2025, que deja sin efecto el Comunicado N.º 010-2025. Según informó la entidad, la medida responde a “solicitudes de padres de familia” que pidieron priorizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes ante las condiciones actuales en la capital.

El anuncio, difundido apenas horas antes del inicio de la jornada escolar. En redes sociales, varios usuarios criticaron la falta de previsión y coordinación de las autoridades educativas, calificando la decisión como “improvisada”.

La DRELM no precisó si la modalidad virtual se mantendrá más allá de la jornada del 4 de noviembre, aunque se espera que en las próximas horas emita un nuevo pronunciamiento con mayores detalles sobre la continuidad del servicio educativo.

Con este cambio repentino, miles de colegios públicos de Lima Metropolitana deberán adaptar sus clases a plataformas digitales en tiempo récord, reviviendo los retos logísticos y tecnológicos que marcaron la educación a distancia durante la pandemia.

