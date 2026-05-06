Api Robotics gana el Premio Avonni-CCL por innovadora tecnología que protege a las abejas y mejora la productividad agrícola

Abril 2026. Api Robotics ha desarrollado un sistema de colmenas robotizadas construidas a partir de refrigeradoras recicladas, que generan un entorno seguro y controlado para las abejas. A través de sensores IoT, la tecnología permite monitorear en tiempo real variables como temperatura, humedad y actividad, reduciendo el estrés y la mortalidad de las colonias.

Su propuesta no solo contribuye a la protección de los polinizadores —clave para los ecosistemas y la seguridad alimentaria—, sino que también optimiza los procesos agrícolas mediante una polinización de precisión, mejorando el rendimiento de los cultivos.

Uno de sus principales diferenciales es la integración de tecnología y sostenibilidad: Api Robotics reutiliza residuos electrónicos para crear soluciones de alto impacto ambiental, promoviendo además un modelo más eficiente y resiliente para la agricultura.

“En SKY creemos que la innovación dentro de nuestra operación y fuera de ella es clave para construir un futuro más sostenible. A través de #CompromisoSKY, nuestro Programa de Compromiso Social, impulsamos iniciativas que generan un impacto positivo en los territorios donde operamos. En ese camino, ser parte de los Premios Avonni–CCL nos permite apoyar a quienes están liderando estos cambios en el país, como Api Robotics, que protege la biodiversidad a través de tecnología aplicada. Innovaciones como esta son las que buscamos visibilizar”, señaló José Raúl Vargas, Gerente General de SKY en Perú.

Este reconocimiento pone en valor el rol de la innovación como herramienta para enfrentar desafíos ambientales urgentes, posicionando al Perú como un país capaz de desarrollar soluciones tecnológicas con impacto global.

Con este premio, Api Robotics se consolida como un referente de innovación climática, abriendo nuevas oportunidades para una agricultura más sostenible y tecnológica.

Sobre ForoInnovación Perú

ForoInnovación es una organización internacional sin fines de lucro que opera en el Perú desde 2023 a través del Premio Avonni-CCL, iniciativa que impulsa junto a El Comercio y la Cámara de Comercio de Lima. Su objetivo es visibilizar y promover a quienes están generando impacto a través de la innovación en el país.

Además, desarrolla el Índice de Actitud Innovadora y Emprendedora del Perú, una herramienta que mide la percepción y disposición hacia la innovación en la sociedad peruana.