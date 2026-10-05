Conciertos de BTS: Fiscalía pide evitar campamentos y comercio informal en exteriores de San Marcos

La Fiscalía de Prevención del Delito coordinó con la Policía, la Municipalidad de Lima y otras autoridades medidas para prevenir estafas, aglomeraciones y otros incidentes durante los conciertos de BTS en Lima.

La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro coordinó acciones con diversas autoridades para garantizar el orden y la seguridad antes, durante y después de los conciertos de BTS, programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Durante la reunión participaron representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Indecopi, la Dirección General de Gobierno Interior, la empresa promotora Bizarro y el Fan Club Oficial ARMY.

Entre las principales medidas preventivas, la Fiscalía exhortó a evitar la instalación de campamentos y reducir la presencia de comercio ambulatorio informal en las inmediaciones del estadio. La finalidad es mantener libres las veredas y vías de acceso y evacuación para facilitar el tránsito de peatones y reducir el riesgo de aglomeraciones.

La institución también pidió a los asistentes tomar precauciones al momento de comprar entradas para evitar ser víctimas de estafa. Advirtió sobre la posible circulación de boletos con códigos adulterados, duplicados o inexistentes.

HABRÁ CONTROLES DE IDENTIDAD EN LOS EXTERIORES

Como parte del operativo, la Gerencia de Fiscalización y Control, la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima trabajarán junto a la División de Tránsito y la Policía Nacional.

Las autoridades realizarán controles de identidad en los exteriores del estadio San Marcos y supervisarán las condiciones de acceso y evacuación durante los días de los conciertos.

La Fiscalía señaló que estas acciones buscan prevenir delitos como estafa, coacción, disturbios, lesiones culposas, violencia contra la autoridad y suplantación de identidad, además de garantizar que los eventos masivos se desarrollen con seguridad y respeto al orden público.

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