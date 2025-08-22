Corredor Rojo llegará al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: esta es su ruta

Buenas noticias. El AeroDirecto no será el único medio de transporte público en llegar al Aeropuerto Jorge Chávez sino que ahora también lo hará el Corredor Rojo, pues así lo confirmó el ministro de Trasportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval en una conferencia de prensa.

Y es que el Corredor Rojo implementará un nuevo trayecto a partir del mes de septiembre. Actualmente los buses de transporte cubren la ruta Callao – La Molina, sin embargo, ahora llegarán hasta Manchay por lo que se ha aumentado 15 buses más para poder cubrir a los pasajeros que viajan día a día.

CORREDOR ROJO LLEGARÁ AL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ

Una de las nuevas rutas del Corredor Rojo es que ahora llegará al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, pues esta ruta saldrá desde el óvalo de La Perla y el pasaje costará S/1.20 para todos los usuarios, mientras que escolares y universitarios pagaran solo S/0.60.

Cabe mencionar que el pago seguirá siendo a través de las tarjetas de Lima Pass. Estas podrán ser recargadas en las tiendas Tambo y Oxxo, como también en las estaciones del Metropolitano y algunos paraderos de los corredores.

