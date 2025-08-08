CPP rechaza denuncia de Juan José Santiváñez contra periodistas de Latina y alerta sobre hostigamiento
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) encendió las alarmas sobre el deterioro de la libertad de expresión en el país, tras presentar su informe mensual correspondiente a julio. El documento detalla diversos casos de agresiones y denuncias contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos Latina, Willax y La República.
Uno de los hechos más preocupantes es la denuncia penal interpuesta por el actual asesor presidencial y exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra los periodistas de Latina Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez, acusándolos del delito de “reglaje” por un reportaje que registraba imágenes en los exteriores de su domicilio.
En el pronunciamiento, el CPP criticó que Santiváñez y la fiscal Marita Barreto —quien también denunció a periodistas de Willax— “abusan de la ley y la direccionan para perseguir periodistas”. La institución advirtió que este tipo de denuncias se está “normalizando” en el Perú, equiparando la labor informativa con delitos como el reglaje o la formación de bandas criminales.
El informe también documenta agresiones verbales del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra reporteros de La República, y alertó sobre un proyecto de “ley mordaza” que endurecería las penas de cárcel para periodistas, lo que representaría “un grave retroceso” para el ejercicio del periodismo en el país.