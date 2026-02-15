Crimen de Andrea Vidal: Nuevas pruebas revelan una persecución planificada y la implicancia de su expareja

Las imágenes que reconstruyen el crimen de la ex trabajadora del Congreso, Andrea Vidal, delatan que no fue un hecho fortuito, sino la ejecución de un plan minuciosamente calculado. Dos vehículos y al menos seis sicarios en motocicletas siguieron el que taxi en el que se desplazaba la joven, cuadra por cuadra. Otro detalle clave también fue revelado en Punto Final. Un registro de llamadas relaciona el número de su expareja Rodrigo Falcón con el de David More Ríos, persona relacionada al vehículo que, según la investigación, siguió desde la casa de Rodrigo el taxi que Andrea abordó el 10 de diciembre de 2024.

Cámaras de seguridad registran el seguimiento constante del taxi que Andrea Vidal abordó desde la puerta de la casa de su novio Rodrigo Falcón, en San Miguel, hasta el punto exacto donde fue interceptada y acribillada cuando estaba por llegar a la vivienda de sus padres, en La Victoria. Minutos antes de tomar el servicio, movimientos y detalles no pasan desapercibidos. Incluso antes de que llegar su taxi, un vehículo negro ya se había estacionado en la misma cuadra, el cual empezó a seguirla cuando inició la ruta.

Las imágenes revelan además que otro vehículo hizo un juego de lunes en el momento en el que Rodrigo Falcón observaba como el taxi se alejaba. A los dos vehículos se unen cuatro motocicletas que comienzan a hacerle un evidente cerco a la altura de Plaza San Miguel. A pesar del seguimiento, el taxi cruzó San Miguel, Pueblo Libre, Jesús Marí y ya en La Victoria es interceptado con un total de 64 disparos, los que según la investigación policial, eran dirigidos a la ex trabajadora parlamentaria de 27 años.

A pesar de que el celular de Andrea contaba con un aplicativo de ubicación, según la declaración de su expareja, este le escribía para saber si había llegado o no ya que no sabía donde se encontraba.

PLACAS ADULTERADAS

El análisis minucioso de las imágenes permitió descifrar la placa del vehículo que siguió a Andrea. Placa que según el avance de la investigación era un duplicado de otro vehículo, cuyos propietarios demostraron que su auto, un KIA Rio, estuvo con ellos el día del crimen.

Precisamente ese duplicado había sido tramitado en la Cámara de Comercio de Piura por David More Calderón y David More Ríos, hermanos con antecedentes que incluso fueron investigados por la División de Robos de la DIRINCRI por gestionar la duplicidad de más de 200 placas vehiculares. De acuerdo a la Fiscalía, se trata de la misma placa que llevaba el auto que siguió el taxi de Andrea aquella noche del 10 de diciembre de 2024.

LLAMADA CLAVE

Las evidencias apuntan a vigilancia previa, coordinación y una ejecución que responde a una planificación estratégica. Además de la placa adulterada, las investigacione dieron con una comunicación clave. Un número de teléfono fijo registró salidas de llamadas tanto al celular de David Rodrigo Falcón, expareja de Andrea, y David More Ríos, vinculado al trámite de la placa del auto que, según la investigación, inició el seguimiento desde la puerta de su casa.

En cuanto al avance de las diligencias, el Quinto despacho de la Fiscalía Penal de La Victoria solicitó al Poder Judicial la detención preliminar por 7 días de 5 personas presuntamente vinculadas al crimen. Dos de ellas ya fueron detenidas y aportaron información relevante, mientras que las otras 3 continúan no habidas. Entre estas, la pareja de Andrea, Rodrigo Falcón Cortavarría, quien salió del Perú con destino a Colombia el pasado 29 de diciembre.

“Quien tenía conocimiento del desplazamiento exacto de esa nave, quien sabía en ese momento por qué lugar se estaba desplazando, eso es materia de investigación”, resaltó el jefe de la Dirincri, el Gral. PNP Víctor Revoredo.

La investigación por homicidio calificado se centra en determinar si la persona que conocía con exactitud el desplazamiento de Andrea fue el autor intelectual del crimen o si cumplió el rol de proporcionar la información precisa para que el ataque pudiera ejecutarse.

