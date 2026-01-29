“Cristo vive”: ‘El Monstruo’ se refugia en Dios durante su traslado a la base naval

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘ ya se encuentra en manos de la justicia peruana y este jueves 29 de enero fue trasladado a la Base Naval del Callao para cumplir los 36 meses de prisión preventiva por los delitos de secuestro y organización criminal.

El líder de ‘Los Injertos del Norte‘ abandonó la carceleta de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP y lejos de mostrar cualquier tipo de arrepentimiento por sus crímenes, se mostró desafiante durante su traslado al penal de máxima seguridad.

Al ser consultado sobre qué tendría que decir sobre las acusaciones que pesan en su contra, el peligroso criminal dio una insólita respuesta que dejó sorprendido a más de uno. “Cristo vive”, señaló Erick Moreno mientras caminaba enmarrocado vistiendo un mameluco blanco y portando un chaleco antibalas.

