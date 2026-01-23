Cronología del proceso de extradición de Erick Moreno desde Paraguay

Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘, será extraditado a Perú luego de pasar varios años desatando terror en nuestro país liderando, desde la clandestinidad, la peligrosa banda ‘Los injertos del Cono Norte’, organización criminal dedicada a diversos delitos como asesinato, extorsión, secuestro, entre otros.

El delincuente más buscado del país fue capturado en Paraguay el 24 de septiembre de 2025. Su detención debía representar la caída de una de las organizaciones más temidas de Lima Norte, sin embargo, en los últimos meses se descubrieron remanentes de la banda que continuaron extorsionando y asesinando a empresarios y transportistas que se negaban a pagar cupos.

Tras ser ubicado y capturado en un departamento ubicado en San Lorenzo, en Paraguay, Erick Moreno regresará a nuestro país este 28 de enero para responder por sus crímenes ante la justicia peruana. El general de la Policía Nacional del Perú y jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, confirmó que este será recluido en el penal de Challapalca, cárcel ubicada a casi de 5 mil metros de altura en la provincia de Tarata, Región Tacna.

CRONOLOGÍA DE LA EXTRADICIÓN:

El Ministerio Público dio a conocer los requerimientos judiciales y coordinaciones internacionales que realizó con las autoridades de Paraguay, las cuáles permitirán que Erick Moreno regrese al Perú para ser juzgado por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

18/Junio/2025:

A solicitud del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, la Fiscalía de la Nación planteó ante Paraguay el primer pedido de extradición de ‘El Monstruo’ por los delitos de secuestro y organización criminal.

23/Junio/2025:

El Ministerio Público presenta formalmente el segundo pedido de extradición por el delito de extorsión agravada, un requerimiento del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

09/Septiembre/2025:

Se plantea el tercer pedido de extradición ante Paraguay por el delito de robo agravado a solicitud del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

24/Septiembre/2025:

Erick Moreno es capturado en Paraguay

25/Septiembre/2025:

Las autoridades paraguayas llevaron a cabo las audiencias de identificación e instrucción extradicional en la que ‘El Monstruo’ es informado formalmente sobre los tres pedidos de extradición que pesan en su contra.

17/Diciembre/2025:

Paraguay confirma que Erick Moreno está apto para ser extraditado a solicitud del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

28/Diciembre/2026:

Se espera la llegada del líder de los ‘Injertos del Cono Norte’ al territorio peruano.

