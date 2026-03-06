Temas
Lima

¿Cuánto costarán las Elecciones Generales, Regionales y Municipales del 2026? Este es el millonario gasto

Lima
¿Cuánto costarán las Elecciones Generales, Regionales y Municipales del 2026? Este es el millonario gasto
Kathy Ortega
Kathy Ortega
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una nueva transferencia de 224 millones 777,213 soles para garantizar el desarrollo transparente, ordenado y eficiente de las Elecciones Generales 2026 y de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Estos fondos serán destinados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

Del nuevo presupuesto, S/ 100 millones serán transferidos al JNE para cubrir gastos asociados a la organización de los comicios del 2026. Cabe recordar que este monto se suma a los S/ 114,1 millones asignados previamente.

Para temas de seguridad como el resguardo del material electoral, garantizar el orden público y permitir que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto, la norma autoriza la transferencia de S/ 101,5 millones al Ministerio de Defensa y S/ 23,3 millones al Ministerio del Interior.

¿Cuánto costarán las Elecciones 2026?

Además de esta reciente asignación de casi S/ 224,8 millones, en febrero el Gobierno hizo una transferencia de S/702,4 millones a favor de los organismos del Sistema Electoral, (S/588,3 millones) a la ONPE y (S/114,1 millones) para el JNE. Además, hizo una designación de S/538 millones durante el 2025 para los mismos entes estatales.

De esta manera, el financiamiento para los comicios que se realizará este año va en  1 465 200 000 millones de soles.

