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PNP interviene ‘prostíbulo flotante’ que operaba en el río Nanay y rescatan a colombiana víctima de explotación sexual

Perú
Kathy Ortega
Kathy Ortega
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Agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional rescataron a una ciudadana colombiana víctima de explotación sexual y dieron con la captura de tres presuntos integrantes de ‘Los bandoleros de las aguas negras’ que operaban en el río Nanay en Loreto.

Se conoció que los clientes que acudían a este denominado ‘prostíbulo flotante’ no pagaban con dinero en efectivo sino con pepitas o rayas de oro, lo que hace presumir que estos estaban dedicados a la minería ilegal en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Víctor José Chota Ramírez, Willie Joel Hidalgo Viera y Cindy Vanessa Tello Arias. El cabecilla de la banda, un ciudadano venezolano conocido como alias Negro, se dio a la fuga junto a otras mujeres extranjeras que también llegaron al Perú con engaños.

En la embarcación de 12 metros de longitud se hallaron cuadernos de registro, cocaína, marihuana y tuci. Además de billetes y nueve celulares que ayudarán a la investigación.

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