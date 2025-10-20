“Dame esos 5K”: la caminata solidaria para fortalecer lucha contra la violencia hacia la mujer en Perú

El Perú vive una situación alarmante: aumentan las extorsiones, la violencia y la inseguridad en las calles, y el riesgo más grave es que empecemos a verlo como algo normal. Cuando las agresiones o los feminicidios dejan de conmovernos, es porque algo profundo está fallando. Solo en 2024 se registraron 156 feminicidios y más de 138 mil casos de violencia atendidos en los Centros de Emergencia Mujer.

Además, el 65 % de las peruanas ha sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida, según el INEI. Revertir esta realidad exige una respuesta colectiva, urgente y sostenida. Por eso, CARE Perú organiza la caminata solidaria “Dame esos 5K”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para seguir financiando programas de prevención de violencia y empoderamiento económico de mujeres en distintas regiones del país.

“Ninguna mujer debe vivir con miedo en ningún país y mucho menos en el Perú. Luchar contra la violencia hacia la mujer es una tarea permanente y cada vez más desafiante y no podemos bajar la guardia. Por el contrario, hay que convocar a más personas para superar por completo y desterrar esta dura realidad”, afirmó Marilú Martens, directora de CARE Perú.

¿Cómo participar?

La caminata se desarrollará este domingo 9 de noviembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Av. Arequipa (altura del Parque Washington). Para participar solo hay que ingresar a https://classic.joinnus.com/events/sports/lima-caminata-dame-esos-5k-71556 o ingresar a la página de Joinuss y buscar la caminata “Dame esos 5K”.

Con un aporte solidario de solo S/ 50, cada participante obtendrá su kit de participación. CARE Perú espera convocar a más de 1 000 personas, entre familias, runners y empresas comprometidas con el propósito.

Durante el recorrido de 5 kilómetros, los asistentes vivirán una experiencia significativa en un espacio de unión, compromiso y solidaridad. La caminata contará con stands informativos, puntos de hidratación y venta de alimentos, ofreciendo un ambiente seguro y acogedor para compartir en familia. Será una jornada para caminar juntos por un mismo propósito: erradicar la violencia y construir un país donde todas las niñas y mujeres vivan libres y seguras.

