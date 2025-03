Delincuente ingresa a casa y se lleva S/40 mil, lo capturan y lo liberan: ahora amenaza a la familia

Una familia en el distrito de Comas vivió momentos de terror tras ser víctima de un robo y posterior extorsión. Según denunciaron, un delincuente ingresó a su vivienda durante la madrugada del domingo y sustrajo aproximadamente S/40 mil, entre de joyas, celulares y otros objetos de valor.

“El día domingo, aproximadamente a las 2:17 a.m., el delincuente se mete trepando los techos, por el quinto piso baja a mi casa y ahí se ve en los videos que nos echa algo. Luego que sustrae todo, se mete por la ventana de mi hermana, que está en el segundo piso y sustrae joyas, celulares de alta gama, zapatillas, ropa, entre otras cosas”, relató la víctima.

La familia se percató del robo cuando notaron que la puerta de su vivienda estaba abierta. Tras revisar las cámaras de seguridad, identificaron al delincuente y acudieron a la comisaría para denunciar el hecho.

“Yo me doy cuenta de que la puerta está abierta y lo veo bajando, pero lo veo con un arma. Cuando el delincuente se ha ido a las 2:50 a.m., intento despertar a mi hermana, no podía, estaba desorientada. Luego mi esposo revisa sus tarjetas, están usando en un grifo, luego de bloquear los equipos se acercan a la comisaría con mi cuñado, llevamos evidencia ”, agregó la víctima.

Horas más tarde, la policía capturó al delincuente y la familia realizó el reconocimiento. Sin embargo, para sorpresa de las víctimas, el sujeto fue liberado poco después.

AMENAZAS Y EXTORSIÓN TRAS LA LIBERACIÓN

La pesadilla de la familia no terminó con la liberación del delincuente. Ahora, son víctimas de extorsión y amenazas por parte del sujeto.

“En la noche capturan al delincuente, nos llaman para hacer reconocimiento y ahí reconozco que sí es y delante de la Policía nos amenazaba, decía que va a salir. Y qué hace la Policía, no hace nada, en el transcurso de la tarde, me di con la sorpresa porque vi al delincuente estaba libre, estaba usando la bicicleta de mi hijo y qué hace… atenta contra mí, rompe el parabrisas”, denunció la víctima.

La familia exige justicia y protección ante la inacción de las autoridades. “Les digo para poner un acta, que estaba la evidencia de la bicicleta, no la aceptan, me mandan a mi casa porque no me va a pagar el delincuente el parabrisas. Me amenazó frente a los Policías, me hicieron enfrentarlo, es inaudito lo que está sucediendo” , concluyó la víctima.