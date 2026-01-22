Delincuentes intentaron asaltar sede del Banco de la Nación en centro comercial Minka

En la tarde del jueves 22 de enero, un grupo de delincuentes intentaron asaltar el Banco de la Nación de la sede en el Callao, ubicado dentro del complejo comercial Minka, en la avenida Argentina. Según señalan las denuncias por redes sociales, la alerta se dio cerca a las 2.30 p. m.

Efectivos de la Comisaría La Legua llegaron al local para frustrar el asalto de los hampones, quienes se encontraban armados con armas de fuego. Testigos de la zona señalan que los asaltantes abrieron fuego para evitar la captura, pero el cordón policial logro dar con el grupo criminal.

El serenazgo de la municipalidad del Callao informó que se logró capturar a 4 individuos implicados en el tiroteo en el puerta dos de la sede del Banco de la Nación. Las autoridades realizan los procedimientos necesarios para determinar la identificación de las personas y su responsabilidad en el delito.

