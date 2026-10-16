Desarticulan red criminal “Los Alcaeda” por extorsión de transportistas en el Callao

Un megaoperativo conjunto liderado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y la Policía Nacional del Perú, con el Comando Unificado contra la Criminalidad y el grupo GRECCO “B”, logró desarticular a la presunta organización criminal denominada “Los Alcaeda” o “Al-Qaeda”. Las acciones contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el despliegue de 19 fiscales y personal policial especializado.

La intervención se desarrolló durante la madrugada de este jueves 15 de octubre mediante allanamientos, descerrajes y registros domiciliarios en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Ica y el penal de Chorrillos. Las diligencias contaron con un mandato judicial de detención preliminar emitido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, permitiendo la captura de diez presuntos integrantes, entre los que figuran Alfredo S., Genaro P., Claudia R., Carolina S., José P., Mateo A., Kelly G., Ángel P. y Yorman M.

Según las investigaciones fiscales, la red criminal se dedicaba al cobro de cupos e ilícitos afines, extorsionando a choferes de rutas informales y a conductores de las empresas de transporte público Nuevo Reynoso, Nuevo Gambeta y P.A.S.A., las cuales transitan por el corredor de la avenida Argentina, entre el Callao y el Cercado de Lima. Las pesquisas registran que al menos 83 choferes resultaron agraviados por estas exigencias económicas ilegales.

SE LES ATRIBUYE EL ASESINADO DE CUATRO CONDUCTORES

A la organización “Los Alcaeda” se le atribuye además la autoría del asesinato de cuatro conductores de transporte urbano que se negaron a pagar las cuotas extorsivas impuestas. Durante los registros a las viviendas incursionadas, los efectivos policiales e integrantes del Ministerio Público lograron incautar teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversa documentación con registros anotados de los cobros ilegales.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao reafirmó su compromiso de combatir firmemente a las mafias que atentan contra la seguridad del sector transporte. La institución remarcó que las evidencias incautadas formarán parte del acervo probatorio por los delitos de extorsión agravada y organización criminal, garantizando investigaciones rigurosas y en respeto al debido proceso.

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