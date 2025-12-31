Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Lima

Detonan explosivo en la puerta de minimarket: Dueños habían sido amenazados por extorsionadores

Lima
kortega@latina.pe
kortega@latina.pe
Compartir

Un nuevo caso de extorsión mantiene en zozobra a los vecinos de la avenida Florida, en el distrito de Ancón y es que delincuentes a bordo de una motocicleta detonaron un explosivo en la puerta de un minimarket poco después de enviar amenazas a los propietarios.

El establecimiento comercial aún se encontraba abierto al público cuando se produjo el estallido. Además, una cúster que esperaba pasajeros se encontraba a pocos metros de donde se produjo la explosión.

El ataque quedó registrado en video gracias a las cámaras de vigilancia del local. Las imágenes no sólo muestran la detonación del artefacto explosivo sino también el paso a paso de los hampones que perpetraron el atentado.

MIRA LATINA NOTICIAS:

Siguiente artículo