Detonan explosivo en la puerta de minimarket: Dueños habían sido amenazados por extorsionadores

Un nuevo caso de extorsión mantiene en zozobra a los vecinos de la avenida Florida, en el distrito de Ancón y es que delincuentes a bordo de una motocicleta detonaron un explosivo en la puerta de un minimarket poco después de enviar amenazas a los propietarios.

El establecimiento comercial aún se encontraba abierto al público cuando se produjo el estallido. Además, una cúster que esperaba pasajeros se encontraba a pocos metros de donde se produjo la explosión.

El ataque quedó registrado en video gracias a las cámaras de vigilancia del local. Las imágenes no sólo muestran la detonación del artefacto explosivo sino también el paso a paso de los hampones que perpetraron el atentado.

