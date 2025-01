Día mundial contra la depresión: más de 256 mil casos atendidos en 2024

No es un estado de ánimo, tampoco es esporádico y va mucho más allá de sentirse bien o mal. La depresión es un enfermedad y, aunque su origen sigue siendo incierto, en muchos casos deriva de la acumulación de episodios impactantes en nuestra vida o incluso de la genética.

La depresión es uno de los trastornos de salud mental más frecuentes en el país. De no ser diagnosticado ni tratado a tiempo, puede derivar en conductas suicidas.

Hasta la primera semana de diciembre de 2024, se atendieron más de 256 mil casos de depresión en el Perú, según datos del Ministerio de Salud. Del total de pacientes atendidos, los adultos representaron el 41%, mientras que los jóvenes un 27%; adultos mayores 18% y adolescentes un 13%.

Además, cerca del 80% de estos casos atendidos son mujeres y el 23.$% hombres. Por otro lado, las regiones que presentan más casos de pacientes con depresión son Lima, Cusco, Loreto, Huánuco y Cajamarca.

«LA DEPRESIÓN NO ES TRATADA COMO DEBERÍA»

17 años tuvieron que pasar para que Maven, una paciente con diagnosticada con depresión, tenga una respuesta a aquello que considera difícil de explicar, incluso de describir, pero que compara con una demonio que aparecía en los pequeños momentos de alegría para hacerla sentir que no merecía nada bueno.

«Un demonio que no te suelta, que te hunde cada día más y más. Sentía que no merecía tener amigos. No quería estar en mi cuarto sola, no quería hablar con mi familia. También me volví poco tolerable. Trataba mal a las personas, era como si estaba molesta con el mundo», cuenta Maven.

Las formas en que se manifiesta la depresión pueden ser diversas. Se puede mostrar a través de emociones como la tristeza o incluso una falsa alegría, euforia o intolerancia. Margarita Pinao, psiquiatra del Minsa señala: «Cuando está mucho más avanzada la funcionalidad de esa persona se altera, y es ahí por desconocimiento que etiquetan a la persona de floja, descuidada o no tener voluntad para salir del problema cuando el problema ya está instalado».

Maven le ganó a la depresión y tras cinco años de tratamiento, hoy ha vuelto a encontrarle sentido a su sonrisa. Atrás quedaron esos episodios que la marcaron.

Actualmente, hay 5.689 psicólogos y 597 psiquiatras trabajando en los centros de salud del Minsa, una cifra mayor en comparación a la de 2023, pero que todavía representa un déficit para la atención de esta enfermedad.

