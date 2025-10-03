Dictan 9 meses de prisión preventiva contra “Pequeño J”

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, perteneciente a la Corte de Justicia de Cañete, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en el marco de un proceso de extradición.

La medida incluye una orden de control de detención con fines de extradición internacional. Durante la audiencia virtual, el acusado se negó a someterse al procedimiento de extradición voluntaria.

En su defensa, su abogado alegó que es inocente de los cargos y solicitó su libertad con restricciones, pedido que fue rechazado por el magistrado.

Como se recuerda, tres mujeres perdieron la vida en una vivienda del barrio Florencia Varela, al sur de Buenos Aires. La investigación apunta a una organización criminal liderada por un narcotraficante peruano de 23 años, alias “Pequeño J”.

