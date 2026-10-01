Dictan detención preliminar contra presunto reclutador de peruanos para combatir en Rusia

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Pocho Wilson Pinto Peña, de 54 años, investigado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral, en perjuicio del fallecido Julio Salazar y otros tres ciudadanos peruanos.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte y ejecutada con apoyo de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional. Como parte de las diligencias, también se dispuso el allanamiento de inmuebles vinculados al investigado y la incautación de elementos que serán incorporados a la investigación.

HABRÍA OFRECIDO TRABAJO DE SEGURIDAD EN UNA BASE MILITAR

Según la hipótesis fiscal, Pinto habría participado en la captación, coordinación y financiamiento del traslado de Salazar y otras personas hacia Rusia, en marzo de este año.

La Fiscalía sostiene que los ciudadanos fueron atraídos con la promesa de trabajar como personal de seguridad y resguardo en una base militar, con una remuneración aproximada de 2.300 dólares mensuales y un bono de 20 mil dólares al finalizar un año de servicio. También se les habría ofrecido la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa.

Como parte de la presunta captación, el investigado les habría asegurado que no serían enviados a una zona de guerra ni participarían en la primera línea de combate.

VÍCTIMA MURIÓ EN ABRIL

La ruta prevista para el traslado era Lima-París-Estambul-Moscú-Ufa. Sin embargo, de acuerdo con la investigación fiscal, Salazar habría sido llevado posteriormente a instalaciones militares, donde recibió entrenamiento y fue obligado a firmar un acuerdo en ruso cuyo contenido no comprendía.

La Fiscalía sostiene que finalmente fue enviado a la primera línea del frente de combate, donde murió en abril, en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

ALLANAN DOS INMUEBLES EN COMAS

Como parte del operativo, las autoridades allanaron dos inmuebles ubicados en el distrito de Comas. Durante las diligencias se incautaron teléfonos celulares, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y otras especies consideradas de interés para esclarecer los hechos.

La detención preliminar permitirá a la Fiscalía continuar con las diligencias urgentes y reunir mayores elementos sobre la presunta captación y traslado de las víctimas.

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