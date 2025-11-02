DREC Callao confirma clases virtuales para el lunes 3 de noviembre

Transportistas del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú realizarán un paro regional este lunes 3 de noviembre en protesta por la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afecta al sector. Esta medida busca exigir mayores acciones de seguridad por parte del Gobierno, pero también podría generar complicaciones en la movilidad de miles de ciudadanos, incluidos escolares.

CLASES VIRTUALES EN EL CALLAO POR SEGURIDAD

Ante esta situación, la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) informó que las clases se desarrollarán de manera virtual en todas las instituciones educativas de la región durante la jornada del lunes. La decisión se tomó para salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, evitando posibles incidentes durante los traslados.

“La medida busca garantizar la continuidad del proceso educativo, pero priorizando la integridad de toda la comunidad escolar”, señaló la DREC en un comunicado difundido este fin de semana.

COLEGIOS DEBERÁN IMPLEMENTAR LA MODALIDAD VIRTUAL

Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a los directores de colegios públicos y privados a adoptar las medidas necesarias para asegurar el correcto desarrollo de las clases en línea. De esta manera, se garantizará que los estudiantes puedan continuar sus actividades académicas sin interrupciones pese a la paralización del transporte.

El paro convocado por los transportistas chalacos será monitoreado por la Policía Nacional y las autoridades regionales, ante la expectativa de que pueda afectar el tránsito en distintos puntos del primer puerto.

