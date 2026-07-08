DRELM supervisará colegio de Ate y entornos familiares tras denuncia de agresión sexual

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) intervendrá de manera integral el colegio de Ate donde se reportó una denuncia por agresión y violación sexual. El titular de la institución, Marcos Tupayachi, anunció que las medidas de supervisión no solo se enfocarán en el plantel escolar, sino también en el entorno de las familias involucradas para identificar el origen de estas conductas de violencia.

Como primera acción, las autoridades determinaron la suspensión preventiva de las clases presenciales por unos días. El objetivo de esta medida es abrir un espacio de diálogo con los padres de familia y evaluar el panorama de convivencia escolar.

Medidas inmediatas y protocolo de seguridad escolar

Tupayachi detalló las acciones de contingencia que se implementarán en el centro educativo para garantizar la seguridad de los estudiantes:

Investigación interna: Se revisarán los antecedentes del colegio para determinar si se aplicaron o ignoraron los protocolos de convivencia previos.

Seguridad tecnológica: Se reforzará el uso de cámaras de videovigilancia y se evaluará la interconexión de los sistemas de seguridad del plantel.

Vigilancia en zonas de riesgo: Se implementarán medidas estrictas de prevención y monitoreo en los servicios higiénicos .

Estrategia integral: Creación de un protocolo de atención de denuncias que involucre activamente a maestros, alumnos y padres.

“Tenemos que fortalecer una cultura de denuncia. Es en el seno de la familia donde probablemente se han gestado este tipo de conductas”, señaló el director de la DRELM.

Estado del caso y posibles nuevas denuncias

Respecto a la situación legal y de salud de la víctima, el funcionario confirmó que el menor afectado y su entorno directo ya pasaron por las entrevistas de ley. El caso ya cuenta con las actas correspondientes y ha sido derivado a la Fiscalía para el inicio de la investigación penal.

Finalmente, las autoridades no descartan la existencia de otros casos de violencia dentro de la institución. Esta posibilidad será evaluada formalmente durante las próximas reuniones entre los padres de familia, los directivos del colegio y los representantes de la DRELM.

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