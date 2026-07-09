Rafael López Aliaga anuncia respaldo a Keiko Fujimori: “Le daremos nuestro apoyo”
Tras la reunión con Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, junto a su equipo técnico de Renovación Popular, informó que habló sobre seis temas de gobernabilidad con la presidenta electa: seguridad ciudadana, educación para menores, desarrollo de mecanismos de obras por impuestos, autonomía del Estado, economía y corrupción.
“Le hemos ofrecido todo nuestro apoyo del equipo de seguridad ciudadana de nuestro partido”, declaró López Aliaga sobre algunas disposiciones que tomará su organización con la lideresa de Fuerza Popular.
De otro lado, Rafael López Aliaga afirmó que el Perú podría crecer hasta 7% “con un gobierno de cinco años”, razón por la que – dijo – con el objetivo de llegar a consensos se encuentran hablando con otros partidos que tendrán presencia parlamentaria a partir del próximo 28 de julio: Obras de Ricardo Belmont y Ahora Nación de Alfonso López Chau.