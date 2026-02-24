El cruel testimonio del detenido por el feminicidio de Norheribeth, joven secuestrada y hallada muerta en Santa Anita

Con respuestas cortas, sin emoción y con una frialdad que estremece, José Javier Quintero Rachadel admitió su participación en el feminicidio de Norheribeth Mejías Cáceres, ocurrido en abril de 2024. Durante su interrogatorio policial, el joven reconoció haber envuelto el cuerpo de la víctima en bolsas de basura y abandonarlo, relatando los hechos como si se tratara de una acción cotidiana.

En las grabaciones del interrogatorio, ante la pregunta directa de la Policía sobre su rol en el crimen, Quintero respondió que “envolvió a la chica”. Incluso aseguró no recordar cuándo ocurrió, una respuesta que llamó la atención de los investigadores por su evidente indiferencia frente a la gravedad del caso.

Quintero, de 28 años y de nacionalidad venezolana, permaneció casi diez meses fuera del radar policial tras huir del país. Sin embargo, fue capturado el pasado 23 de febrero en San Juan de Lurigancho, tras retornar al Perú, en octubre de 2025. Su detención permitió reactivar las diligencias en torno al crimen.

SOBRE EL CASO

El cuerpo de Norheribeth Mejías Cáceres, de apenas 23 años, fue hallado el 30 de abril de 2024 en el distrito de Santa Anita, envuelto en plásticos y otros materiales. Un tatuaje en su brazo izquierdo fue determinante para que las autoridades lograran identificarla y avanzar en la investigación.

Las pericias técnicas resultaron claves. Las huellas dactilares de José Javier Quintero fueron encontradas en las bolsas y cintas adhesivas utilizadas para envolver el cuerpo, evidencia que lo vincula directamente con el feminicidio. Así lo confirmó el Mayor Mota, quien señaló que el trabajo científico permitió establecer la participación del detenido sin lugar a dudas.

De acuerdo con la investigación policial, el asesinato se habría producido tras una discusión por motivos sentimentales, lo que refuerza la hipótesis de un móvil pasional.

Durante su declaración, Quintero intentó deslindar responsabilidad en el asesinato y aseguró que solo cumplió órdenes del autor material del crimen, quien —según afirmó— lo habría amenazado.

Las autoridades no descartan que el detenido tenga vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, ni que el caso esté relacionado con una posible red de trata de personas. Por ahora, José Javier Quintero permanecerá bajo detención preliminar mientras continúan las diligencias para esclarecer por completo el crimen y determinar la responsabilidad de otros implicados.

