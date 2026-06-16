Ejecutivo autoriza viaje de ministros para encuentro oficial con el papa León XIV

Una comitiva ministerial acompañará al presidente de la república, José María Balcázar, en su próxima visita oficial a la Ciudad del Vaticano. Los ministros Aldo Martín Prieto Barrera (Transportes y Comunicaciones), María Esther Cuadros Espinoza (Educación) y Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate (Vivienda, Construcción y Saneamiento) han sido autorizados para salir del país con el objetivo de participar en la audiencia programada con el papa León XIV.

La comitiva oficial cumplirá una agenda diplomática en el Estado de la Ciudad del Vaticano y en la República Italiana entre el 15 y el 19 de junio de 2026. Según las resoluciones supremas publicadas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, las invitaciones formales fueron extendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el encargo expreso del propio mandatario peruano.

El Ejecutivo ha fundamentado este viaje señalando que el encuentro con el sumo pontífice representa una oportunidad estratégica para afianzar los lazos bilaterales entre el Perú y la Santa Sede. Asimismo, se busca impulsar acuerdos de cooperación internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alineándose con las prioridades de la política exterior de la actual gestión.

Además de las actividades junto al papa y la FAO, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, aprovechará la estancia en Roma para asistir al “Diálogo técnico de la Comisión Europea sobre la transformación de los distritos y evento del EUI Policy Lab sobre la Nueva Bauhaus Europea”. Este evento sectorial abordará lineamientos sobre desarrollo urbano y políticas nacionales de vivienda, competencias directas de su cartera.

Ante la ausencia del titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, el despacho de su sector quedará temporalmente a cargo de Waldir Eloy Ayasta Mechan, actual ministro de Energía y Minas. Esta medida busca garantizar la continuidad administrativa y operativa de los proyectos de infraestructura vial y de telecomunicaciones del país durante los días que dure la misión oficial.

Por su parte, la conducción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento será asumida interinamente por el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján. El Ejecutivo adoptó esta disposición técnica para mantener el flujo de decisiones respecto a los planes de saneamiento y titulación urbana mientras el ministro Sifuentes cumple su agenda en los foros europeos.

Finalmente, el sector Educación también experimentará un relevo temporal durante este viaje institucional. El Despacho de Educación, liderado por María Esther Cuadros, pasará a manos de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes Del Castillo, quien asumirá las funciones del sector escolar y universitario hasta el retorno de la comitiva oficial al territorio peruano.

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