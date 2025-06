“Me han abierto puertas”: los audios del ‘Monstruo’ sobre extorsión y tráfico de drogas

Faltaban solo unos minutos para que comenzara el 15 de marzo cuando Lizeth Cruz Ruiz, con una copa en la mano, le juró lealtad a Erick Moreno Hernández. Estaban en una casa alquilada en las afueras de Asunción, Paraguay, lejos del Perú, donde él ya era intensamente buscado por liderar la red criminal “Los Injertos del Norte”. Las cámaras de seguridad de ese lugar, con audio incluido, captaron todos los detalles de esa noche: una celebración privada que terminó revelando las entrañas de una organización delictiva internacional.

“Acá está mi amor”, se le oye decir a Lizeth, mientras preparan el whisky y el hielo. “Voy a estar contigo hasta el último momento de mi vida”, añade. Pero mientras en Paraguay brindaban, en Lima y otras ciudades del Perú cientos de familias vivían aterradas por amenazas, balaceras, extorsiones y bombas en sus negocios. Lo que parecía una fiesta de cumpleaños era en realidad el centro de operaciones de un hombre que seguía dirigiendo el crimen desde la clandestinidad.

IMÁGENES EXCLUSIVAS

Punto Final accedió en exclusiva a todo el circuito cerrado de cámaras de seguridad gracias a una fuente en Paraguay. Las imágenes y audios revelan cómo Erick Moreno, alias “El Monstruo”, no había dejado ni un segundo de coordinar extorsiones y negocios ilícitos. En medio de la celebración, recibió una llamada de uno de sus cómplices desde Perú, quien le informó en tiempo real sobre una conferencia de prensa de la policía que detallaba la captura de una banda vinculada a su organización.

“¿Romantic?”, pregunta Lizeth, al escuchar el nombre de la fábrica de colchones extorsionada. “¡El que amenazaste!”, le responde. Las cámaras también registran otra llamada, esta vez para saludarlo por su cumpleaños. Pero la conversación toma otro rumbo: Moreno empieza a explicar un negocio de narcotráfico con una mujer a la que llama “hermana”, detallando cómo una inversión de mil soles en droga podía convertirse en más de ocho mil en Brasil.

“Yo me he parado a punta de droga … Me han abierto puertas, hermana”, se le oye decir entre risas. “Aparte de mis danzas, extorsiones, colegios, terrenos…”, enumera, con total desparpajo. La grabación revela no solo sus delitos, sino también su sentido de impunidad. Para él, su historial criminal no era un secreto: era una carta de presentación.

Las cámaras lo registraron hablando durante horas, con distintas personas. En una videollamada por la mañana, le da instrucciones a alguien llamado Soli. Le ordena enviar un video con un mensaje amenazante: “El Monstruo del Cono Norte, CTM, full matanza”, dice, aludiendo a su alias y estilo de operar. La grabación no deja dudas: el prófugo no solo seguía activo, sino que lideraba desde la sombra.

SU MAMÁ SABÍA DE TODO

También se evidenció que mantenía contacto permanente con su madre, a quien le reclamaba por dinero y propiedades. “Mi mamá quiere que le mande adelantado y no lo voy a hacer”, comenta, molesto. “Ni bien veas el contrato, firmas y te deposito”. Desde la clandestinidad, Moreno supervisaba incluso las inversiones familiares, negociando como si estuviera libre y en control de todo.

La información contenida en las grabaciones ya ha sido entregada a las autoridades peruanas como parte de una cooperación internacional. La DIRINCRI ahora tiene en su poder evidencia clave no solo de la ubicación y vida delictiva de Erick Moreno en Paraguay, sino también del modo en que seguía operando su red criminal mientras se mantenía como uno de los prófugos más buscados del país.

