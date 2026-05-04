¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars? La fecha que los fanáticos eligieron para celebrar a la saga más famosa del cine

La fecha se ha convertido en un fenómeno mundial impulsado por fanáticos y reforzado por la industria del entretenimiento, con eventos, lanzamientos y actividades en todo el planeta.

El 4 de mayo se ha consolidado como una de las fechas más representativas de la cultura pop gracias al impacto global de Star Wars, la saga creada por George Lucas. Lo que comenzó como una coincidencia lingüística terminó convirtiéndose en una celebración internacional que reúne a millones de seguidores cada año.

El origen de esta fecha se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó un mensaje para felicitar a Margaret Thatcher tras asumir como primera ministra del Reino Unido. El saludo incluía la frase “May the 4th Be With You”, un juego de palabras basado en la icónica expresión de la saga: “Que la Fuerza te acompañe”.

De un juego de palabras a un fenómeno global

Con el paso de los años, los fanáticos adoptaron esta frase como símbolo de identidad, replicándola en encuentros, publicaciones y celebraciones en distintos países. Sin intervención inicial de los estudios, el 4 de mayo creció de forma orgánica hasta convertirse en una tradición anual entre seguidores de todas las edades.

El salto a la masificación llegó en 2011 con el primer festival oficial del Día de Star Wars en Toronto, Canadá. A partir de entonces, la celebración adquirió alcance internacional y comenzó a incluir proyecciones, concursos de disfraces y actividades temáticas que reforzaron su popularidad.

El impulso definitivo se dio tras la compra de Lucasfilm por parte de The Walt Disney Company en 2012. Desde entonces, la fecha forma parte de su estrategia global, con estrenos exclusivos en Disney+, lanzamientos de productos y eventos especiales en parques temáticos.

Una celebración que une a millones de fans

Hoy, el Día de Star Wars se celebra en ciudades como Los Ángeles, Londres y Tokio con eventos multitudinarios, maratones de películas, desfiles y encuentros de comunidades como la Legión 501, reconocida por sus trajes de alta fidelidad.

Además, la fecha es aprovechada por la industria para lanzar productos de colección, como ediciones especiales de LEGO o videojuegos como Star Wars Jedi: Survivor, mientras que en redes sociales millones de usuarios comparten contenidos con etiquetas como #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou.

A casi cinco décadas del estreno de la primera película en 1977, Star Wars mantiene su vigencia como uno de los universos más influyentes del entretenimiento. Cada 4 de mayo, la celebración confirma el alcance cultural de la saga y su capacidad para reunir a generaciones enteras en torno a una misma historia.

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