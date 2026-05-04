Misión electoral de la OEA rechaza amenazas contra autoridades y pide concluir el conteo de votos en Perú

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación ante las amenazas y actos de hostigamiento dirigidos contra autoridades electorales, periodistas y otros actores en el marco del proceso electoral en el Perú.

En un pronunciamiento oficial, la misión advirtió que la violencia y la confrontación no son vías legítimas dentro de una democracia, e hizo un llamado a los actores políticos a mantener la calma durante esta etapa clave tras la primera vuelta.

LLAMADO A CONCLUIR EL CONTEO Y RESPETAR EL PROCESO

El grupo, encabezado por Víctor Rico Frontaura, recordó que tanto partidos políticos como candidatos tienen la responsabilidad de actuar de manera pacífica, evitando discursos de odio o cualquier forma de incitación a la violencia.

Asimismo, la MOE tomó nota de los pedidos de auditorías e investigaciones sobre el proceso electoral 2026, señalando que estas acciones deben realizarse con rigor técnico y sin interferir en el normal desarrollo del conteo de votos.

En esa línea, la misión consideró fundamental que las autoridades concentren sus esfuerzos en garantizar una segunda vuelta eficiente, respetando el cronograma electoral vigente. Por ello, instó a que el conteo definitivo de votos se concluya con la mayor celeridad y en estricto apego a la ley.

Finalmente, la OEA reafirmó que continuará monitoreando todas las etapas del proceso electoral y desplegará una amplia presencia en el país durante el balotaje, con el objetivo de asegurar la transparencia e integridad del proceso. El anuncio se da en medio de un clima de tensión política, mientras se espera la proclamación oficial de resultados y la definición de los candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial.

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