‘El Monstruo en Challapalca’: ¿Quiénes serán sus compañeros en el penal de máxima seguridad?

Luego de permanecer cuatro meses recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Paraguay, Erick Moreno Hernández, cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte‘, será extraditado al Perú y posteriormente trasladado a Tacna para ser internado en el penal de Challapalca, según confirmó el General PNP Víctor Revoredo.

Mientras las autoridades peruanas se preparan para custodiar el traslado del peligroso criminal desde la capital guaraní hasta la cárcel ubicada a casi de 5 mil metros de altura en la provincia de Tarata, región Tacna, el nombre de otros criminales que cumplen condenas en el mismo penal ha vuelto a saltar a la luz pública.

¿Quiénes están en el penal de Challapalca?

Joran van der Sloot:

El ciudadano holandés cumple una condena de 28 años de prisión por el delito de feminicidio en agravio de Stephany Flores, joven peruana asesinada en 2010. A este sujeto le esperan muchos años tras las rejas y es que en Estados Unidos también existe una condena de 20 años de cárcel por extorsionar a la familia de la joven norteamericana Natalee Holloway, a quien asesinó a golpes en Aruba.

Gerson Gálvez Falla ‘Caracol’:

Sentenciado a 35 años de prisión por los delitos de sicariato, extorsión y narcotráfico. Fue cabecilla de la banda criminal ‘Barrio King, la cual operaba en el rubro de la construcción civil en el Callao y en Lima. A esta organización se le atribuyó la muerte de Wilbur Castillo y el atentado contra Gerald Oropeza, ‘Tony Montana’; ocurrido en abril del año 2015.

Héctor Prieto Materano ‘Mamut’:

Avezado delincuente de nacionalidad venezolana. Es sindicado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Malditos del Cono’, una micro banda delincuencial perteneciente al Tren de Aragua dedicada a cometer homicidios, secuestros, extorsiones, cobros de cupos, tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas de fuego y explosivos en el Perú. Estuvo recluido en Piedras Gordas y luego trasladado al penal de Challapalca tras descubrirse que seguía operando desde el interior del centro penitenciario.

Bhel Boy Arbín Santillán Ríos:

Alias ‘Servando’ fue miembro de ‘Barrio King’. Se le atribuyen delitos de tráfico ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, robo agravado y sicariato. Evadió a la justicia hasta en dos ocasiones al escaparse del hospital Hipólito Unanue en el año 2010 y del hospital Daniel Alcides Carrión el 18 de noviembre del 2015 cuando era atendido por una cirugía menor en el pie. Es acusado de participar en el asesinato de Wilbur Castillo, ex colaborador de la Municipalidad del Callao en diciembre de 2015.

Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez:

Integrante de la organización criminal conocida como “Los Gatilleros del Callao”, procesado por delitos de sicariato y extorsión. Fue trasladado a Challapalca luego de participar en un motín en el penal de Cajamarca.

