El Monstruo: ¿qué internos de alta peligrosidad lo esperan en la Base Naval del Callao?

La presidenta interina del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, dio a conocer que Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo‘, será recluido al penal de máxima seguridad situado en la Base Naval del Callao para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial. Inicialmente se había señalado que sería llevado a Challapalca.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue extraditado el último miércoles 28 de enero desde Paraguay y pasó su primera noche en la carceleta de la Dircote, ubicada en la avenida España. Luego de cumplir con los protocolos de Ley, la junta clasificadora del INPE dispuso su internamiento en la base militar al ser considerado un reo de alta peligrosidad.

“Se ha dispuesto el ingreso del interno Erick Luis Moreno Hernández al centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”, declaró la jefa del INPE en conferencia de prensa desde los exteriores de la Prefectura.

¿Qué criminales están recluidos en la Base Naval del Callao?

A propósito de la llegada de ‘El Monstruo’ al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) administrado por la Marina de Guerra, recordemos qué otros conocidos personajes aún se encuentran purgando condena en la base militar y otros que ya pasaron a la historia.

Vladimiro Montesinos

El exasesor de Alberto Fujimori recibió una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos en la masacre de Barrios Altos. Asimismo fue condenado a 20 años de cárcel por desaparición forzada y homicidio calificado, delitos vinculados a la ejecución extrajudicial de opositores y civiles. Su liberación había sido proyectada para el 2026, pero el INPE confirmó que permanecerá recluido seis años más debido a la existencia de una nueva sentencia a su nombre.

Víctor Polay Campos

Fue cabecilla y fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Cumplió una condena de 35 años por terrorismo, la cual culminaba en enero del 2026, sin embargo, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado por el caso Las Gardenias, crímenes comtidos entre 1989 y 1992 contra miembros de la comunidad LGTBI.

Florindo Flores (Artemio)

Último líder histórico de Sendero Luminoso. Tiene dos sentencias condenatorias de cadena perpetua por terrorismo agravado, tráfico de drogas y lavado de activos. Se le procesó por una emboscada contra efectivos policiales y militares en el Alto Huallaga en 1996 y atentados

Óscar Alberto Ramírez Durand (Feliciano)

Fue condenado a cadena perpetua por terrorismo agravado por el atentado de Tarata. Asumió las riendas de Sendero Luminoso y se trasladó al VRAE tras la captura de Abimael Guzmán.

Abimael Guzmán

Fue capturado el 12 de setiembre de 1992. Fue el cabecilla de Sendero Luminoso y responsable de miles de muertes en el Perú, crímenes por el que es considerado el terrorista más sanguinario del Perú. Falleció a los 86 años mientras cumplía cadena perpetua.

Gerson Gálvez (Caracol)

Cumple una 35 años de prisión por el caso ‘Barrio King’. Está implicado en los casos del ataque con granadas al vehículo de Gerald Oropeza y en el crimen de un excolaborador del municipio chalaco Wilbur Castillo Sánchez, quien murió tras ser baleado en La Perla. Ocupó la celda que dejó libre el sentenciado por terrorismo del MRTA, Peter Cárdenas Shulte, en la Base Naval del Callao, y bajo un régimen excepcional de seguridad. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Challapalca.

