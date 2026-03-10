¡El Perú está de luto! Alfredo Bryce Echenique fallece a los 87 años

Alfredo Bryce Echenique falleció este martes 10 de marzo a los 87 años, pocos días después de celebrar su cumpleaños, consolidándose como una de las voces más representativas de la literatura contemporánea peruana.

Bryce , creador de novelas como “Un mundo para Julius”, “La vida exagerada de Martín Romaña” y “Tantas veces Pedro”, fue reconocido por retratar con humor, nostalgia y ternura la vida de la clase acaudalada del país.

La Casa de la Literatura expresó su pesar en X, destacando que su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella profunda en varias generaciones de lectores.

Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores. pic.twitter.com/jeAZWAclZM — Casa de Literatura (@casaliteratura) March 10, 2026

Por su parte, Álvaro Vargas Llosa manifestó su pesar y recordó a Bryce como uno de los grandes escritores peruanos y de habla española de las últimas décadas, señalando que su obra lo sobrevivirá y seguirá inspirando a lectores alrededor del mundo.

Comparto con ustedes mi enorme pesar por el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas. A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna. — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 10, 2026

