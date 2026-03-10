Temas
Lima

¡El Perú está de luto! Alfredo Bryce Echenique fallece a los 87 años

Lima
¡El Perú está de luto! Alfredo Bryce Echenique fallece a los 87 años
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Alfredo Bryce Echenique falleció este martes 10 de marzo a los 87 años, pocos días después de celebrar su cumpleaños, consolidándose como una de las voces más representativas de la literatura contemporánea peruana.

Bryce , creador de novelas como “Un mundo para Julius”, “La vida exagerada de Martín Romaña” y “Tantas veces Pedro”, fue reconocido por retratar con humor, nostalgia y ternura la vida de la clase acaudalada del país.

La Casa de la Literatura expresó su pesar en X, destacando que su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella profunda en varias generaciones de lectores.

Por su parte, Álvaro Vargas Llosa manifestó su pesar y recordó a Bryce como uno de los grandes escritores peruanos y de habla española de las últimas décadas, señalando que su obra lo sobrevivirá y seguirá inspirando a lectores alrededor del mundo.

