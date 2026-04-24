Reniec: más de 520 mil DNI de personas mayores de edad aún no han sido recogidos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, hasta el miércoles 22 de abril de 2026, hay 521.670 DNI de adultos sin recoger en sus agencias a nivel nacional, una situación que podría generar problemas para miles de ciudadanos al momento de realizar trámites o participar en procesos electorales.

La entidad exhortó a la población a recoger su Documento Nacional de Identidad en la oficina donde realizó el trámite o en la sede seleccionada vía web, con el fin de evitar inconvenientes en gestiones civiles, comerciales, judiciales y administrativas.

Según el reporte, Lima concentra la mayor cantidad de documentos pendientes, con 151.195 DNI sin recoger. Le siguen La Libertad (33.933), Piura (31.051), Arequipa (28.001) y Áncash (25.602).

Reniec reiteró la importancia de contar con el DNI actualizado y en posesión del titular, ya que es un requisito indispensable para ejercer derechos ciudadanos y acceder a diversos servicios en el país.

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