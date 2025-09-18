El Señor de los Milagros retorna al Callao luego de 22 años

Después de más de dos décadas, el Señor de los Milagros regresará al Callao. La sagrada imagen del Cristo Moreno recorrerá nuevamente las calles del ‘Primer Puerto’ los días 25 y 26 de octubre, reavivando la fe y devoción de miles de fieles que esperaban con anhelo su visita.

El anuncio fue confirmado por el Monseñor Luis Alberto Barrera durante la asamblea pastoral diocesana del Callao. Este histórico retorno marcará un momento especial para la residentes chalacos, que se preparan para recibir con fervor al patrono de los peruanos en un recorrido cargado de tradición y espiritualidad.

PAPA LEÓN XIV RECIBIRÁ AL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL VATICANO

El Vaticano también se teñirá de morado. El papa León XIV recibirá la sagrada imagen del Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro.

A través de una carta enviada por la Prefectura de la Casa Pontificia del Vaticano hacia la hermandad del Cristo de Pachacamilla, se confirmó que el 19 de octubre el sumo pontífice recibirá a la imagen en Roma. El papa León XIV se presentará a bordo del papamóvil.

De esta manera, la sagrada imagen será parte de una procesión en la Plaza de San Pedro, donde los devotos al Cristo Moreno podrán acompañarla.

La confirmación de este histórico acto refuerza la importancia del Señor de los Milagros como símbolo de fe entre los peruanos, y con especial énfasis en aquellos que residen en el exterior.