Elecciones 2026: conoce el paso a paso para solicitar dispensa o justificación

El Jurado Nacional de Elecciones informó que los ciudadanos podrán tramitar la dispensa por no votar o la justificación por no cumplir como miembro de mesa desde el día siguiente de las Elecciones Generales 2026.

Este proceso se realiza principalmente de manera virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual, donde los usuarios deben completar sus datos personales y adjuntar los documentos que sustenten su solicitud. De forma excepcional, también se podrá hacer el trámite de manera presencial en las oficinas del JNE o en los Jurados Electorales Especiales.

El organismo precisó que el plazo para realizar este procedimiento se extiende hasta antes del inicio de las medidas de cobranza coactiva, como el embargo.

DESDE CUÁNDO SOLICITAR Y CUÁL ES EL PRECIO

El costo del trámite es de S/ 25.90, monto que puede pagarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma digital Págalo.pe, considerando que si una persona incurre en más de una omisión dentro del mismo proceso electoral, solo deberá abonar una única tasa.

Entre los requisitos principales figuran la copia del DNI o DNIe, el comprobante de pago y los documentos que acrediten la causal invocada, los cuales deben estar directamente relacionados con la fecha de la elección y, en caso de estar en otro idioma, contar con su respectiva traducción al español.

LAS CAUSALES ACEPTADAS

El JNE detalló que las causales más comunes para solicitar dispensa o justificación incluyen viajes al extranjero por estudios o salud, desastres naturales, discapacidad, fallecimiento de un familiar directo, errores en el padrón electoral, servicio militar o policial, entre otros.

Asimismo, el trámite será gratuito en situaciones específicas como desastres, errores atribuibles al sistema electoral, discapacidad, prisión o el ejercicio de funciones electorales.