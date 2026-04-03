Elecciones 2026: San Marcos será el local con más mesas de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos será el local con mayor número de mesas de sufragio en Lima Metropolitana durante las Elecciones Generales.

Con un total de 100 mesas, la “Decana de América” recibirá a una gran cantidad de votantes el 12 de abril. Le siguen la Universidad Ricardo Palma (80) y otras instituciones educativas emblemáticas.

En total, se habilitarán 2260 locales de votación en Lima y Callao, en su mayoría colegios y universidades, para atender a más de 26 millones de peruanos habilitados para votar en el país.

No obstante, el organismo electoral tuvo que retirar cerca de 200 locales debido a problemas de infraestructura y desistimientos de instituciones privadas, lo que obligó a reasignar centros de votación a unos 33 mil electores.

La mayor cantidad de cambios se registró en Lima Metropolitana, seguida de Arequipa y La Libertad. Ante ello, la ONPE recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación a través de su plataforma oficial.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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