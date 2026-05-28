Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional por pérdida de confianza

Desacuerdos. Luz Pacheco Zerga presentó este 27 de mayo su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) por presuntos desacuerdos entre los magistrados. Según su carta pública, la letrada se mantendrá en el cargo hasta el fin del mes de mayo.

Mediante un comunicado a la opinión pública, la magistrada Pacheco señala que su salida se debe a la permanencia de un funcionario al que ella pérdió confianza y que, por ende, pidiese su retiro.

“Desde el año pasado expresé mi pérdida de confianza en dicho funcionario y planteé la necesidad de su relevo. Sin embargo, al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes”, señala.

En ese sentido, Pacheco subraya que su decisión se limita exclusivamente a la Presidencia del Tribunal Constitucional, no de una renuncia total de la institución, por lo que continuará ejerciendo su cargo como magistrado dentro del organismo interprete de la constitución peruana.

Por otro lado, la magistrada remarca que su salida tampoco se debe a temas de salud, “ni de otra índole, tampoco implica un alejamiento del TC”, indicó.

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