Elecciones Generales 2026: ONPE seleccionó candidatos a miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó este viernes 23 de enero a los candidatos a miembros de mesa que se encargarán de llevar a cabo de forma transparente las Elecciones Generales 2026, en la cual se elegirán al Presidente y vicepresidentes de la República, representantes al Congreso y al Parlamento Andino, además de Gobernadores, vicegobernadores, Consejeros regionales, alcaldes provinciales, distritales, regidores provinciales y regidores distritales.

Por cada una de las 92,766 mesas de sufragio, la ONPE seleccionó a veinticinco ciudadanos entre los cuales se sortearán a los titulares y suplentes para ocupar este cargo. Este procedimiento contó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Quiénes serán miembros de mesa?

La ONPE dio a conocer a través de sus páginas oficiales que para esta elección interna se priorizó a los ciudadanos con mayor grado de instrucción, aquellos electores que no presenten ningún tipo de discapacidad y sin experiencia previa como miembro de mesa.

Asimismo, fueron excluidos del proceso los ciudadanos con impedimentos legales, tales como candidatos, personeros, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos por voto popular.

Asimismo, miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales, miembros del Cuerpo de Bomberos. Voluntarios del Perú, miembro del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales, entre otros.

También quedaron exentos los nombres que figuran en la relación de fallecidos remitida mensualmente por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en fecha posterior a la aprobación del padrón electoral, y hasta la fecha inmediata anterior a la fecha establecida la ejecución de la selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa.

Electores que desempeñaron el cargo de miembro de mesa de sufragio, como titulares o suplentes, en dos o más procesos electorales, en los últimos cinco años también quedaron fuera del sorteo.

Cabe recordar que las Elecciones 2026 se llevarán a cabo este 12 de abril.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7