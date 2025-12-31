Empresa Hermes se pronuncia tras muerte de niño atropellado en Gamarra por uno de sus vehículos

La empresa Hermes emitió un comunicado con respecto al lamentable suceso ocurrido esta tarde en el emporio comercial de Gamarra, donde un niño de dos años fue atropellado por uno de los camiones de caudales de su compañía.

En su mensaje, la empresa lamentó el accidente, mandó sus condolencias a la familia del menor fallecido e informó que se encuentran comprometidos en colaborar “con las investigaciones de las autoridades para esclarecer los sucesos y determinar las responsabilidades”.

Cabe recordar que niño de tan solo dos años falleció en Gamarra, más precisamente en el cruce de la Av. Agustín Gamarra con San Cristóbal, al ser atropellado por un camión de caudales.

Luego de ocurrido el accidente, el chofer del vehículo, identificado como Benjamín Huamán Rojas, fue detenido por la Policía y llevado a la Comisaría de Apolo, en La Victoria.

VIDEO RECOMENDADO