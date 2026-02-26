En pleno velorio: Padre de Adrián Villar se comunicó con familia de Lizeth Marzano

Latina Noticias accedió al audio de la llamada que hizo el padre de Adrián Villar, Rubén Villar, a la familia de Lizeth Marzano en medio del velorio de la deportista.

En el material, se escucha a Rubén Villar tratando de transmitir su pesar a la familia de Lizeth Marzano. Reconoce que su hijo es el responsable de lo ocurrido, pero asegura que es un “buen muchacho” y que “ya se ha puesto a derecho”.

Asimismo, en otro momento indica que su hijo “ha estado en estado de shock profundo”, algo que parece quedar descartado por las imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve a Adrián Villar, horas después del accidente, junto con su padre y la periodista Marisel Linares.

“Mi hijo ha estado en estado de shock profundo, ha estado mal. Es un muchacho de 21 años que, evidentemente, ha estado mal. Él ha estado hospitalizado, estaba en la clínica. Él apenas ha salido, ha decidido ir a ponerse a derecho, ya lo hizo”, dice el padre de Adrián Villar en el audio.

