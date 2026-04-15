Estados Unidos levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y permite transacciones

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó este 14 de abril que se levantarán ciertas sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela, al igual que a otras 3 entidades bancarias del país caribeño.

La Casa Blanca acordó que el Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y el Banco de Tesoro, podrán realizar transacciones y ciertos servicios financieros bajo la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

Estos servicios financieros significan que los bancos podrán abrir cuentas bancarias, dar préstamos, transferir fondos, remesas o cambiar divisas (monedas extranjeras), entre otros.

Esta nueva decisión de la administración Trump se da luego de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del autócrata Nicolás Maduro, asumiera el poder ejecutivo de Venezuela. Desde ese entonces, también se habrío el sector minero a la inversión privada.

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