EsSalud reprogramará citas de asegurados ante paro convocado por gremios de transporte

Ante el apagado de motores de diferentes medios de transporte público en contra de la ola de criminalidad, ataques armados y extorsión, el Seguro Social (EsSalud) informó que los asegurados que no logren asistir a sus citas podrán reprogramar sus atenciones vía telefónica.

A través de un comunicado, Essalud dio a conocer que ha empleado medidas de contingencia para garantizar la continuidad de la atención médica de las personas que enfrenten complicaciones en su desplazamiento a los hospitales y centros de salud este miércoles 14 de enero.

“Los asegurados que el miércoles 14 de enero no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, deberán comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas) para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo con la disponibilidad”, detalló la institución en un comunicado.

#GobiernoEnAcción | En el marco del paro de transporte público convocado por diversas empresas de transporte urbano, los asegurados que el miércoles 14 de enero no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao,… pic.twitter.com/5mbLwUYe5P — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) January 14, 2026

