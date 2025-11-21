Ex sereno robaba con uniforme de municipalidad para no levantar sospechas

Michael Alexander Romero Fernández, fue detenido por el Escuadrón Verde del Grupo Terna cuando se transportaba en una mototaxi y tenía bajo su poder, un arma de fuego, cacerinas y municiones. Lo que llamó la atención de todos es que el sujeto vestía el uniforme de serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Y es que Romero Fernández se desempeñó como sereno del distrito, sin embargo, fue echado de su lugar de trabajo por consumir sustancias tóxicas en una caseta. Pese a ser detenido y descubierto, el joven de 20 años aseguraba que salía de su trabajo.

Según el Grupo Terna, Romero Fernández es el cabecilla de la banda criminal ‘Los Malditos Dueños del Sur’ y se le conocía como alias Venegas. Su detención se produjo en la avenida José María Seguin con avenida Maximiliano Carranza en el mismo distrito de San Juan de Miraflores.

Lo que hacía Romero Fernández era robos al paso y utilizaba el su ex uniforme de trabajo como sereno para no levantar sospechas entre sus víctimas. El detenido fue puesto a disposición de la Depincri PNP San Juan de Miraflores.

