EXCLUSIVO: Esta es la versión de policías implicados en caso Lizeth Marzano

El General Máximo Ramírez, Director de la Defensoría de la PNP, habló en exclusiva para Latina Noticias y reveló detalles del testimonio que brindaron los policías implicados en caso Lizeth Marzano, quienes fueron captados en los exteriores de la vivienda de la novia de Adrián Villar poco después del fatal accidente que le quitó la vida a la deportista.

Según explicó, el brigadier de la PNP Cortéz vio el accidente mientras se encargaba del monitoreo de las cámaras de seguridad de San Isidro, pero las imágenes no habrían permitido que identificara al vehículo implicado en el atropello de la deportista.

Horas después, el efectivo empezó a recibir reportes de los vecinos sobre la presencia de personas extrañas en el parque ubicado en la calle Los Eucaliptos por lo que dio aviso a la comisaría de Orrantia. Acto seguido, ordenó al suboficial John Matencio a verificar la alteración de orden público en dicha zona, sin embargo cuando este llegó, Adrián Villar, su papá y Marisel Linares ya habían abandonado el lugar.

Habría sido en ese momento que Cortéz le pidió a su colega que indagara en la zona sobre el posible vínculo de estas personas con el accidente ocurrido horas antes. Según Máximo Ramírez, Matencio no ingresó al edificio donde vive Francesca Montenegro y sólo se limitó a preguntarle al conserje sobre ruidos molestos ocasionados por desconocidos.

Asimismo, dijo que el brigadier fue quien llegó al lugar a bordo de una camioneta de Serenazgo para tomarle fotos a las cámaras de seguridad ubicada en el frontis del inmueble, esto luego de que el vigilante se negara a brindar las imágenes de videovigilancia.

