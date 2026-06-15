Menor detenido en comisaría de Manchay fallece tras ser hallado inconsciente: familia denuncia presuntos maltratos

La muerte de un adolescente de 17 años al interior de la comisaría de Manchay ha generado conmoción entre sus familiares, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Según denunciaron los padres del menor ante las cámaras de Latina Noticias, el joven fue detenido durante la madrugada del último sábado tras ser acusado de presuntamente participar en un robo. Sin embargo, casi dos días después de su intervención, fue hallado inconsciente dentro de la carceleta donde permanecía recluido.

El adolescente fue trasladado de emergencia a una posta médica de la zona, donde únicamente confirmaron su muerte. A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a denunciar una serie de presuntos maltratos físicos que, aseguran, el menor habría sufrido mientras permanecía bajo custodia policial.

“Estoy denunciando que se esclarezca la pérdida de mi hijo. Él entra a la comisaría caminando y después de dos días lo sacan muerto. Lo encontré con la ropa rota, sin medias y sin zapatillas”, señaló el padre del adolescente.

Familia asegura que nunca fue notificada de la detención

De acuerdo con el testimonio de los padres, el adolescente había salido a una reunión con una amiga cuando fue acusado de haber ingresado a una vivienda para robar. Tras la denuncia, personal de Serenazgo lo intervino y posteriormente fue trasladado a la dependencia policial.

La familia sostiene que nunca recibió una llamada o notificación sobre la detención del menor y que recién tomó conocimiento de su ubicación gracias a vecinos de la zona.

Otro aspecto que genera dudas entre los familiares son unos documentos hallados en los bolsillos del adolescente, correspondientes a una constancia de buen trato.

Según explicaron, en dichos documentos no figura la firma del menor, sino únicamente una huella dactilar. Por ello, sostienen la hipótesis de que esta habría sido colocada cuando el joven ya no se encontraba con vida, una versión que deberá ser corroborada por las investigaciones correspondientes.