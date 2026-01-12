Extorsionadores en moto disparan contra local recreacional y dejan dos heridos de bala en SMP

El centro recreacional Villa Carmencita, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, fue nuevamente blanco de los extorsionadores. El último fin de semana, dos delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron a balazos este establecimiento dejando a dos personas heridas.

De acuerdo a los primeros informes, Edgar Elías Huamán Quispe (49) María Elena Lozano Ochoa (56) resultaron con impactos de bala en el hombro. Afortunadamente ambos se encuentran recuperándose favorablemente en hospitales de Lima.

Pese al atentado, el evento continuó aproximadamente una hora más. Según testigos, este sería el segundo ataque contra el centro recreacional. Recientemente los hampones balearon a un miembro de seguridad por lo que todo indica que se trata de un caso de cobro de cupos.