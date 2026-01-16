Familiares de víctima de banda ‘Los matataxistas’ exigen cadena perpetua: llamada logró ubicar a asesinos

El taxista Homero David Casas Jara fue asesinado el pasado 7 de enero luego de iniciar un servicio para trasladar a unas personas desde Ate hacia Los Olivos.

Lamentablemente, estos sujetos resultaron ser unos delincuentes que terminaron matándolo de un balazo para quitarle su automóvil. En medio de lo que estaba ocurriendo, los familiares, con ayuda de las autoridades, lograron dar con el paradero de los asesinos.

Familiares contaron a Latina Noticias cómo lograron ubicar a los delincuentes en un hospedaje. Una llamada al celular de la víctima y el GPS resultaron vitales. Ahora, tras la captura de dos integrantes de ‘Los matataxistas de Ate’ y posterior confesión, los familiares exigen que los delincuentes sean condenados a cadena perpetua.

